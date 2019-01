Nõmme Kalju abitreener on pahane: miks ei lasknud kohtunik punase kaardi saanud Liliut asendada?

Kalju oli jäänud 0:1 kaotusseisu, kui Liliu suupruukimise eest oma teise kollase kaardi võttis. Enamiku kohtumisest vähemuses mänginud valitsev Eesti meister kaotas lõpuks Levadiale 1:2, vahendab Soccernet.ee.

"Rääkisin Roomer Tarajeviga, et punase kaardi andsid nad kohtunikena õigesti, aga mõistlik olnuks lubada Liliu välja vahetada. Mõlemad meeskonnad testisid mängijaid. Levadia testis keskkaitsjat - mismoodi saab keskkaitsjat testida, kui vastane mängib kümnekesi? Meie mängu rikkus punane kaart samuti, mehed uhasid vähemuses," selgitas Terehhov.

” Natuke rase ei saa ju olla - mängida tuleks kas reeglitepäraselt või siis lubada ettevalmistava Taliturniiri puhul vahetada ka punase kaardiga Liliut. Kalju abiteener Sergei Terehhov

"Levadia oli nõus meie 11. mängija väljakule laskma, aga Tarajev ei lubanud. Kuigi mängus Tartu vastu käisid edasi-tagasi vahetused ja seal räägiti, et treeningkohtumine on teine asi. Natuke rase ei saa ju olla - mängida tuleks kas reeglitepäraselt või siis lubada ettevalmistava Taliturniiri puhul vahetada ka punase kaardiga Liliut. Seda enam, et ta ei hüpanud kellelegi kaks jalga ees sisse, vaid sai kaardi jutustamise eest. Levadia oleks siis näinud oma keskkaitsjat ja meie oleksime mänginud üheteistkümnekesi. Aga mida me praegusel juhul sellest mängust saime?"