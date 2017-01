Tšehhi kõrgliigaklubi FK Teplice teatas, et Eesti jalgpallikoondise keskkaitsja Nikita Baranovi (24) ja Serbia sama positsiooni mehe Ivan Ostojici testimised said läbi.

"Me ei olnud rahul nende etteastega mängus Piseki vastu," rääkis klubi treener Daniel Šmejkal, vihjates 4:4 viigiga lõppenud kohtumisele, vahendab Soccernet. "Tahtsime neid mängitada kolmapäeval Žižkovi vastu, aga me ei jõudnud testimise jätkamise osas kokkuleppele, seega nad lahkusid meeskonnast."

FC Flora Baranoviga selleks hooajaks lepingut pikendanud pole, sest kaitsjal on kindel plaan talvel välismaale mängima pääseda. Küll aga hoiab ta end Flora treeningutel vormis.

"Baranoviga me pärast hooaja lõppu kõnelesime ning me ei teinud talle isegi pakkumist, sest mõlemad pooled said aru, et talvel oleks mängijal vaja järgmine samm edasi teha. See tähendab, et me aitame tal uut klubi otsida," ütles Flora president Pelle Pohlak detsembris Delfile.