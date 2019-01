Neymari isa Barcelona presidendile: PSG-l puuduvad sportlikud ambitsioonid!

Neymar, kes siirdus PSG-sse 2017. aasta suvel Barcelonast 222 miljoni euro eest, on korduvalt kurtnud, et Prantsusmaa meistriliiga tase jätab soovida ja ta sooviks PSG-st lahkuda.

Nüüd kirjutab Hispaania väljaanne El Mundo, et vutitähe isa Neymar Santos Senior, kes on ühtlasi poja agendiks, pöördus isiklikult Barcelona presidendi poole palvega, et Kataloonia suurklubi brasiillase tagasi ostaks.

"Ta on pettunud ja kahetseb oma lahkumist," olevat Neymari isa kurtnud Bartomeule.

"PSG-l puuduvad sportlikud ambitsioonid!" põrutas isa kibestunult. Ta rõhutas, et Prantsusmaa meister on kahel viimasel hooajal Meistrite liigast välja langenud juba kaheksandikfinaalis.

Alles paar päeva tagasi oli Catalunya Radio teada andnud, et jaanuari alguses leidis Brasiilias aset kohtumine, kus ühe laua taga istusid Neymari isa ning FC Barcelona kõrge ametnik Andre Cury, kes aitas 2013. aastal Neymaril Santose ridadest Hispaaniasse kolida.