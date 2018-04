Neljanda liiga rusikakangelane sai eluaegse keelu

Eelmisel pühapäeval Eesti jalgpalli IV liigas kohtunikku rusikaga löönud FC Soccerneti kaitsja Alvin Kuuskmäe sai eluaegse mängu- ja jalgpallis tegutsemise keelu.

Intsident juhtus Paldiski toimunud Pakri SK Alexela ja FC Soccerneti kohtumise lõpus, kui 39-aastane Kuuskmäe sai punase kaardi. Soccerneti klubi teatas juba esmaspäeval, et on nimetatud mängija meeskonnast välja visanud, "sest tema teguviis oli lubamatu ning kahjustas oluliselt klubi mainet".

Intervjuus Delfile tunnistas Kuuskmäe esmaspäeval, et on eluaegse keeluga juba leppinud. "Olen sellega arvestanud. Kui peaks eluaegne keeld tulema, siis eks ma oskan ka muid spordialasid," sõnas Kuuskmäe, kes pärast mängu kohtuniku ees ka vabandas. "Tundsin ennast süüdi. See oli väga vale käitumine.

Kohtunik kutsus sündmuspaigale siiski politsei, kes alustas juhtunuga seoses kriminaaluurimist.

Kuuskmäel on õigus seitsme päeva jooksul distsiplinaarkomisjoni otsus EJL-i apellatsioonikomisjoni edasi kaevata.