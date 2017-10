Neli väravat löönud Rauno Sappinen aitas Flora meistritiitlist võidu kaugusele

Tallinna FC Flora alistas jalgpalli Premium liigas Narva Transi koguni 7:0 ja jõudis Eesti meistritiitlist vaid võidu kaugusele.

Rauno Sappinen sahistas võrku lausa neljal korral, ühe värava lõid Mihkel Ainsalu, Brent Lepistu ja Martin Miller. Sappinen tõusis väravaküttide arvestuses Albert Prosa (FCI Tallinn) kõrvale - mõlema ründaja arvel on 27 tabamust.

Kaks vooru enne hooaja lõppu on Flora edu mängu vähem pidanud Tallinna Levadia ees juba seitse punkti. Homme ootab Levadiat mäng Viljandi Tulevikuga, viimases voorus on tabeli kaks esimest omavahel vastamisi.

Flora võib tiitlivõidu kindlustada järgmisel nädalal, kui koduväljakul võetakse vastu Tartu JK Tammeka.