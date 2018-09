Neidude U19 jalgpallikoondis peab valikturniiri mänge Põhja-Iirimaal

Avapäeval on Eesti vastaseks võõrustajate noortekoondis, kellega kohtutakse Portadownis Shamrock Park staadionil Eesti aja järgi kell 21.00. Kolm päeva hiljem, 5. oktoobril läheb Eesti vastamisi Saksamaaga. Mäng peetakse Dungannonis Stangmore Park staadionil algusega kell 16.00. Viimane matš Kosovo noortekoondisega toimub 8. oktoobril kell 15.00 Coleraine’is Showgrounds staadionil.

Kokku võtab valikturniiri esimesest ringist osa 48 riiki, kes on jagatud 12 alagruppi. Alagrupist pääseb edasi Eliitringi kaks paremat ja lisaks kõikide valikgruppide peale kaks parimat kolmanda koha omanikku. Peetud on juba kuuenda alagrupi kohtumised, kus teenisid edasipääsu Taani ja Serbia. Koefitsientide põhjal on Eliitringis koha kindlustanud Hispaania ja Prantsusmaa. Finaalturniirile, mis toimub juulis Šotimaal, pääsevad lisaks võõrustajatele Eliitringi alagruppide võitjad.

U19 koondis valikturniiriks:

Väravavahid

Reti Talts (07.05.2000) – Tartu JK Tammeka (laenul Suure-Jaani Unitedist)

Carmen Juurik (27.05.2001) – Paide Linnanaiskond Tapa

Kaitsjad

Mariana Kees (22.06.2000) – Tallinna FC Levadia (laenul Põltsamaa SK Motiivist)

Alika Malešina (12.08.2001) – Pärnu JK (laenul Jalgpalliklubi Puumast)

Riin Satsi (16.11.2001) – Saku Sporting (laenul Raplamaa JK-st)

Carmen Tiivel (20.10.2001) – Tallinna FC Flora

Marie Saar (25.04.2001) – Pärnu JK (laenul JK Vändra Vaprusest)

Kreete Õun (25.05.2001) – Tartu JK Tammeka

Wanda Prost (29.04.2000) – Tartu JK Tammeka