Neidude U19 jalgpallikoondis jäi alla Lätile

Kolmapäeval algas Tallinnas neidude U19 koondiste Balti turniir jalgpallis. Avapäeval pidi Eesti 2:3 (1:1) alla vanduma Lätile.

Eesti pääses 21. minutil juhtima Mari Liis Lillemäe väravast, kuid

Läti suutis avapoolaja lõpus Viktorija Zaicikova tabamusest viigistada.

Kohe teise poolaja avaminutitel viis vahetusest sekkunud Hanna-Lisa Kuslap eestlannad uuesti ette, ent Läti vastas kahe väravaga - nii 57. kui 71. minutil tegi skoori Anastasija Fjodorova.

Eesti noortekoondise peatreener Richard Barnwell sõnas pärast mängu, et võtmemomendiks oli Eesti 2:1 juhtvärav. „Me langesime pärast seda liialt sügavale kaitsesse. Ei leidnud üles häid sööte, pidime lahendama olukordi pikkade palliga ja see oli lätlannadele sobiv mäng,” rääkis Barnwell, vahendab jalgpall.ee.

Tänase mängu kaks poolaega olid väga erinäolised, kuid just esimesest poolajast tahab peatreener võtta kaasa positiivseid noote reedeseks mänguks Leeduga. „Suurem osa avapoolajast oli meie poolt väga hea. Ave-Lii Laas Põlvast tegi sümpaatse esituse avapoolajal – see oli minu jaoks esmakordne kogemus teda juhendada ning olin väga rahul. Olime enesekindlad, tegutsesime hästi ja nende värav esimesel poolajal oli ühest meie eksimusest. Nüüd peame pingutama, et 45 minuti asemel mängiksime hästi 60 minutit, et seejärel seda veelgi pikendada 90 minuti peale,” lisas Barnwell.

Täna kell 15 on Maarjamäe staadionil vastamisi Läti ja Leedu. Ülehomme kell 15 kohtub Eesti turniiri viimases mängus Leeduga.