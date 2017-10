Neidude U17 jalgpallikoondis alustas kodust valikturniiri kaotusega

Tüdrukute U17 jalgpallikoondis pidi EM-valikturniiri avamängus tunnistama Tšehhi 8:0 paremust.

Avapoolaeg lõppes tšehhide 2:0 eduga, kui eestlannad kiirelt 5. ja 6. minuti väravatega murti. Jala said valgeks Klára Cvrcková ja Anna Šubrtová, teatab Jalgpalliliit. Teise 40-minutilise poolaja alguses lisas Šubrtová veel ühe tabamuse, lüües tsenderdusest tulnud palli peaga väravasse. Tšehhi jätkas kindlalt mängu domineerimist ja Eesti väravavõrku sahistati veel viiel korral.

Peatreener Kaidi Jekimova sõnas mängu järel, et tänases kohtumises jäädi paljudes aspektides kindlalt tšehhitaridele alla. "Kuigi esimene poolaeg ei läinud nii nagu oleksime tahtnud, siis see oli ikkagi parem ja oleksime 2:0 seisust saanud ka tagasi tulla. Teisel poolajal lootsin ja ootasin tüdrukutelt, et nad saavad juurde panna, aga kahjuks tulid kohe alguses kaks väravat, mis olid selle mängu otsustavad ja tüdrukutel oli raske enesekindlust tagasi saada. Olime valmis selleks, et nad on meist tugevamad nii füüsiliselt kui ka taktikaliselt, aga tundus, et ka vaimselt ei suutnud me lõpuni pingutada."

Teises alagrupikohtumises noppis võidu Holland, kes oli 3:0 parem Türgist.

Järgmisena ootabki Eestit kohtumine Hollandiga.