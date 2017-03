Laupäeval esmakordselt Eesti saalijalgpalli meistriks tulnud Narva Unitedi meeskond üllatas paljusid vaatajaid, kui võttis tiitlit tähistades välja suure Venemaa lipu.

Pärast autasustamist avanenud vaatepilti ei tinginud siiski miski muu, kui tõsiasi, et neli Narva Unitedi neli mängijat on läbi-lõhki Venemaa kodanikud - idanaabri juures sündinud ja kasvanud selle riigi kodanikud.

"Nad tähistasid koduriigi lipuga tiitlivõitu, mis jalgpallis suhteliselt tavapärane nähe. Mõistetavalt tekitas Venemaa lipu sellisel moel presenteerimine mõnevõrra rohkem elevust, aga kas keegi üllatus, kui näiteks Jorge Rodrigues võttis Kalju karikavõidu puhul välja Portugali lipu? Või Ragnar Klavan juubeldaks Liverpooliga triumfeerides sinimustvalgega?" selgitas Eesti Jalgpalli Liidu infojuht Mihkel Uiboleht.





Kõnealused Venemaal sündinud Venemaa kodanikud on Eduard Bader, Sergei Fjodorov, Andrei Pantelejev ja Sergei Šilkov - kõik nad on tulnud Eestisse jalgpalli mängima vastava üleminekuloaga. Kokku kuulub Narva Unitedi koosseisu aga kuus Venemaa kodainikku, kuid kaks ülejäänut on pärit Narvast.