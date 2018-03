Narva Transist sirgunud 16-aastane poolkaitsja liitus Itaalia kõrgliigas mängiva klubiga!

Mõistagi ei hakka Tunjov veel pallima Serie A-s, vaid peab end tõestama noorte seas. Esimene kohtumine on Tunjovil samuti peetud - laupäeval sekkus ta SPAL-i U17 meeskonna 2:1 võidumängu vahetusest.

Tunjov tegi oma debüüdi Eesti Premium liigas vaevu 15-aastasena juba 2016. aastal. Eelmisel hooajal sai ta Eesti kõrgliigas kirja 19 kohtumist. Tegu on Eesti U19 koondislasega.

Good news from Italy!

16 yo Estonian midfielder Georgi Tunjov has finally been registered for @spalferrara

Georgi debuted yesterday in Italian youth league’s official game against Cesena. #estonia #italy #Ferrara pic.twitter.com/tLrBfKf9g9