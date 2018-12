Narva Transi mängija siirdus Iirimaa kõrgliigasse

Leverock sõnas pärast üheaastase lepingu allkirjastamist klubi pressiteenistusele: "Mul on suur au sõlmida leping Sligo Roversiga. Olen uurinud Sligo Roversi kohta ja näen, et klubi kogukond on kui üks pere ja see oli see, mis mind siia tõmbas," kirjutab Soccernet.

"Olen näinud väga palju vaeva, et saada professionaalseks jalgpalluriks ning mul oli suurepärane kogemus Eestis, kust on head edasi liikuda. Ma arvan, et mul oli hea hooaeg nii klubis kui ka rahvuskoondise eest," ütles Leverock.