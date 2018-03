Narva Trans võitis ning tõusis Eesti vutiliiga liidriks

Eesti jalgpallimeistrivõistluste reedeses ainsas kohtumises alistas Narva Trans koduväljakul 1:0 Paide Linnameeskonna.

Kohtumise ainsa värava lõi Suurbritannia kodakondsusega keskkaitsja Dante Roger David Leverock, kes oli täpne matši 39. minutil.

Trans on nüüd nelja kohtumisega kogunud 10 punkti ja see annab neile praegu Premium liiga tabelis esikoha. Ühe kohtumise vähem pidanud Nõmme Kalju on 7 silmaga teine ja samuti ühe mängu vähem pidanud FCI Levadia samuti 7-ga kolmas.