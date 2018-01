Narva Trans testib Didier Drogba meeskonnakaaslast

Narva Transi jalgpalliklubi eest mängib tänases Taliturniiri kohtumises Tartu Tammeka vastu USA ründaja, kes kuulus viimati ühte meeskonda kuulsa Didier Drogba endaga.

Narvakad on end näitama kutsunud 23-aastase Ameerika Ühendriikide ründaja Matthew Hurlow-Paonessa ning 25-aastase Bermuda koondise keskkaitsja Dante Leverocki, kirjutab Soccernet.ee.

Hurlow-Paonessa mängis mullu USA tugevuselt teises liigas USL-is Phoenix Risingi võistkonnas, kus tema meeskonnakaaslasteks olid Chelsea ja Elevandiluuranniku legend Didier Drogba ning endine Inglismaa koondislane Shaun Wright-Phillips. Drogbaga ei suutnud Hurlow-Paonessa mänguaja nimel mõistagi konkureerida ja nii jäi pikakasvulise ründaja saldosse 2017. aastal kaheksa mängu ja null tabamust.

Leverock on Bermuda koondise 13-kordne internatsionaal, kes on MM-valikmängus Bahama vastu ka ühe tabamuse kirja saanud. 193 sentimeetrit pikk kaitsja on sarnaselt teisele testitavale mänginud USL-is, kus ta esindas Harrisburg Cityt. Lisaks on ta mänginud Inglismaa madalamates poolprofi meeskondades ning kodumaal. Viimati kandiski Leverock Bermuda klubi Robin Hood FC särki.