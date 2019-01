Narva Trans palkas Leedu poolkaitsja

View this post on Instagram

Юлиус Каспаравичиус становится третьим легионером #jknarvatrans С атакующим полузащитником из Литвы подписали контракт на один сезон! В прошлом сезоне игрок выступал за чемпиона Литвы - @fksuduva. В «Нарва Транс» Юлиус будет играть под 7-ым номером. #нашклубнашгород #ВпередНарваТранс