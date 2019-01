Narva Trans ei arvesta Balkani meestega, juba esimeseks mänguks oodatakse uusi leegionäre

Mullustest leegionäridest olid juba lahkunud Dante Leverock, Dmitri Barkov ja Dmitri Prošin, kelle lepingud lõppesid, kuid Basha ja Halimi on hetkeseisuga Transiga seotud 2019. aasta lõpuni. Varasemalt on öeldud, et mehi üritatakse müüa, kuid võimatu ei ole ka vastastikusel kokkuleppel töösuhte lõpetamine.

Uusi mehi sai näha juba Kalevi spordihallis - Transi särgi tõmbasid selga USA passiga kaitsja Gianluca Cuomo (25) ja kaks venelast, ründaja Anton Solovljev (23) ning väravavaht Aleksandr Mamenko (18). Viimasele pakkus postide vahel konkurentsi Sillamäelt pärit Sergei Bolgov (26). Burdakovi sõnul antakse meestele aega sisse elada, kirjutab Soccernet.

Eelmisel hooajal klubi esindanud meestest oodatakse pikisilmi tagasi Eduard Golovljovi. Kui mullu oli noor ründaja laenul Levadiast, siis nüüd on ta vaba mees, kuid täidab mai lõpuni kaitseväekohustust - Burdakovi sõnul on suuline kokkulepe siiski olemas ja loodetakse, et Golovljov pääseb mängudeks ka väljaloale.