Naiste Superkarikafinaalis kohtuvad Flora ja Pärnu

Naiste Superkarikas on toimunud alates 2009. aastast ning seni on selle oma valdusesse saanud just kas Flora (2009, 2010, 2018) või Pärnu (2011-2017).

Samad naiskonnad otsustasid Superkarika saatuse ka möödunud aastal. Põneva kohtumise normaalaeg lõppes seisuga 2:2 ning võitja selgitamiseks läks vaja penaltiseeriat. Seal saatis edu Florat, kes teenis 3:2 võidu.

Mullu oma esimese meistritiitli teeninud FC Flora suutis liigahooaja jooksul Pärnu alistada kahel korral (võõrsil 4:0 ja kodus 2:0). Pärnu omakorda teenis kodusel Rannastaadionil 4:1 võidu ning hooaja viimane omavaheline mäng jäi 1:1 viiki. Lisaks koduliigale kohtusid naiskonnad karikavõistluste poolfinaalis ning kahel korral ka Balti liigas. Nendes mängudes sai võidud kirja Flora.