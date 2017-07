Naiste liigad naasevad pausilt

Pärast kuuajalist pausi jätkatakse sel nädalal kohtumistega naiste liigades, kui platsile jooksevad nii Meistriliiga, Esiliiga kui ka II liiga võistkonnad. Lisaks on täies hoos mängud naiste rahvaliiga alagruppides.

Meistriliigas ootab ees 10. mänguvoor ning enne seda on paslik vaadata tabeliseisu. Tipus asub Pärnu Jalgpalliklubi, kes on kogunud 30 punkti, olles juba ette pidanud oma 11. vooru kohtumise. Teisel kohal paikneb Tallinna FC Flora, kellel on 24 punkti. Kolmandalt positsioonilt võib leida Tartu SK 10 Premiumi, kellel on koos 18 silma. Esikolmikule järgnevad Tallinna FC Levadia (15 punkti), Tartu JK Tammeka (8), JK Tallinna Kalev (8), Põlva FC Lootos (3) ja Noortekoondis (0).

Suurimaks väravakütiks on Pärnu mängija Kaire Palmaru 24 tabamusega, teisel kohal on Katrin Loo (FC Flora) 19 väravaga ning neile järgnevad Lisette Tammik (FC Flora) ja Merily Toom (Pärnu JK), kelle arvel on 17 tabamust.

Meistriliiga X voor:

11. juuli

kell 20:30 JK Tallinna Kalev - Tallinna FC Flora

12. juuli

kell 19:00 Noortekoondis - Pärnu JK

15. juuli

kell 13:00 Tartu SK 10 Premium - Põlva FC Lootos

kell 16:00 Tartu JK Tammeka - Tallinna FC Levadia