Eesti jalgpallur Inna Zlidnis ja Ferencvaros jätkasid pärast ligi kolmekuulist pausi Ungari kõrgliigas võidusoonel.

13. voorus võõrustati Viktoria Szombathely naiskonda, kes on ainuke võistkond, kes on suutnud Ferencvarosi sel hooajal alistada, kui oktoobris võeti 2:1 võit. Ferencvaros haaras koduses kohtumises liidriohjad, kui 13. minutil mindi Allegra Poljaki väravast 1:0 ette. Poolajapausile mindi siiski viigilises seisus, kui Szombathely suutis 17. minutil värava lüüa. Teisel poolajal lükkas Ferencvaros sisse teise käigu ning teenis tänu 56., 59., 77. ja 90.+2 minutil löödud väravatele suure 5:1 võidu. Zlidnis tegi kaasa terve mängu. Ferencvaros on 36 punktiga tabelis liidrikohal. Lähim jälitaja MTK Hungaria jääb viie punkti kaugusele.

Liis Pello ja Kirkop United kohtusid Malta kõrgliigas oma lähima rivaali Mgarr Unitediga. Mgarr avas skoori 22. minutil ning kümme minutit hiljem oli seis juba 2:0. Pello värav 34. minutil aitas Kirkopil kaotusseisu vähendada minimaalseks, kuid kohtumise normaalaja viimasel minutil lõi Mgarr oma kolmanda värava ning võitis mängu. Kirkop on tabelis 21 punktiga neljandal kohal. Ühe kohtumise vähem pidanud Mgarr asub vahetult nende ees 23 punktiga.

Metz ja Getter Laar võõrustasid Prantsusmaa kõrgliigas Olympique Marseille naiskonda. Mäng algas Metzi jaoks positiivselt, kui juba 3. minutil tehti seisuks 1:0. Rohkem väravaid esimese 45 minuti jooksul ei löödud ning Metz läks pausile eduseisus. Teine poolaeg möödus edukamalt Marseille jaoks, kes lõi viigivärava 59. minutil ning seitse minutit hiljem asuti kohtumist juba juhtima. 81. minutil vormistati lõppseisuks 3:1. Laar kaitses Metzi väravat 90 minutit. Metz jätkab kolme punktiga tabelis viimasel kohal, Marseille asub neljandal tabelireal.

Getriin Strigini koduklubi Granada näitas Hispaania esiliigas taas head minekut, kui võõral väljakul alistati 6:1 Monachil. Esimesel poolajal löödi vaid üks värav, kui Granada läks mängu 33. minutil penaltist juhtima. Teise poolaja esimese viie minutiga suutis Granada lüüa kaks väravat enne kui 59. minutil lõi oma avavärava Monachil. Sellele vastas Granada omakorda veel kolme väravaga ning teenis suure võidu. Strigin Granada võidumängus kaasa ei teinud. Liigatabelis on Granada 52 punktiga teisel kohal, jäädes liider Sevillast maha 6 punktiga.