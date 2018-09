Naiste koondislased välismaal: eestlannad aitasid Napoli karikavõistlustel võidule

Napoli naiskond pidas oma hooaja esimese mängu Serie C karikasarjas, alistades 7:0 Aprilia. Itaalia naiste karikavõistlused on jagatud kaheks osaks – ühes osalevad 24 klubi Serie A-st ja B-st ning teine sari on mõeldud Serie C naiskondadele.

Kõik neli Eesti koondislast alustasid kohtumist algkoosseisus. Väravateta lõppenud avapoolaja järel näitas teise kolmveerandtunni alguses head minekut Tammik, kes 48. minutil skoori avas ja vaid kolm minutit hiljem eduseisu suurendas. Lisaks Tammikule sai kaks tabamust kirja Kubassova ja korra oli resultatiivne ka Bannikova. Seega said eestlannad seitsmest väravast enda arvele viis. Kubassova ja Bannikova tegid kaasa terve kohtumise, Kutter vahetati puhkama 62. ja Tammik 73. minutil.

Soomes sai oma hooaja kaheksanda värava kirja Signy Aarna, vormistades kohtumise lõppskoori ja kindlustades Ålandile 4:1 võidu JyPK üle. Nii Aarna kui ka Raadik said kirja täismängu. Åland hoiab tabelis kolmandat kohta, HJK-st jäädakse maha nelja ja PK-35-st ühe punktiga.

Zlidnise koduklubi jätkas Ungari kõrgliigas võidukalt, kui kolmandas voorus alistati ülisuurelt 11:0 MLE. Seni täismängud kirja saanud Zlidnis jälgis kohtumist pingilt. Ferencvaros hoiab liigatabelis hetkel teist kohta. Nendega on võrdselt punkte kogunud tabeliliider MTK Hungaria.

Kolmapäeval, 12. septembril alustab kohtumisi Meistrite liiga 32 parema seas Tiina Trutsi koduklubi Somatio Barcelona (Küpros). Kell 16.30 algavas mängus võõrustatakse Šotimaa klubi Glasgow Cityt.