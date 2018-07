Naiste koondislased välismaal: Bannikova liitub Napoliga, Aarna taas resultatiivne

Eesti naiste jalgpallikoondise ja Pärnu JK ründaja Kristina Bannikova on tegemas karjääris sammu edasi ja liitub Itaalia Serie B klubiga ASD Napoli CF, vahendab Pärnu Jalgpalliklubi Facebooki lehekülg.

Kui nädala keskel teatas FC Flora, et nende mängijad Eneli Kutter ja Lisette Tammik siirduvad Napolisse, siis nüüd on nendega liitumas ka viimasel kuuel hooajal Pärnu ridades mänginud Bannikova. 27-aastane ründaja on seni koondist esindanud 50 korral ja selle aja jooksul kirja saanud kolm väravat. Uue koduklubiga liitub Bannikova pärast Meistrite liiga alagrupiturniiri, kus Pärnu kohtub 7.-13. augustini SFK Sarajevo 2000 (Bosnia ja Hertsegoviina), KS Vllaznia (Albaania) ja SS Anenii Noi (Moldova) naiskondadega.

Soome kõrgliigas on heas hoos Signy Aarna, kes sai kirja oma hooaja seitsmenda värava ning tema ja Pille Raadiku koduklubi Åland United võttis võidu Tampere Ilvese üle. Aarna sekkus vahetusest mängu 67. minutil ja oli resultatiivne 81. minutil, tehes seisuks 3:0. Raadik viibis väljakul terve kohtumise. Åland tõusis tänu võidule ka tabeliliidriks, olles kogunud 36 punkti. Seis tabeli ülemises otsas on aga tasavägine – esinelik mahub kolme punkti sisse.