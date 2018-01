Naiste koondise uus peatreener teatas mängijate valiku kohtumisteks Maltaga

Eesti naiste jalgpallikoondis sõidab veebruari alguses Maltale, kus peetakse kaks maavõistlusmängu kohaliku koondisega.

Esimene kohtumine toimub 5. veebruaril Eesti aja järgi kell 16, teist korda minnakse vastamisi 8. veebruaril, kui avavile kõlab kell 19.30. Mõlemad mängud peetakse Ta’Qalis Centenary staadionil.

Koondise peatreener Jarmo Matikainen valis koosseisu 20 mängijat. Kuna tegemist ei ole ametlike FIFA mängupäevadega, jääb mitu välismaal mängivat jalgpallurit kohtumistest eemale. Peatreener on võistkonna komplekteerimisel kasutanud seega peamiselt kodumaal pallivaid mängijaid. Samuti on mõned pallurid vigastatud.

"Olen läbi viinud kolm koondise treeningut ja vaadanud saalijalgpalli karikavõistlusi. Selle põhjal tegin valiku. Pidasin silmas, et oleks piisavalt erinevaid mängijaid erinevatele positsioonidele. Meid ootab ees kaks rasket rahvusvahelist kohtumist, kus soovime välja panna parima võimaliku koosseisu. Lisaks 20 valikusse mahtunud mängijale on meil varus veel mitmeid, kes on samuti ülesannete kõrgusel," rääkis Matikainen.

Eelseisvates mängudes Maltaga loodab peatreener näha kindlaid sooritusi: "Tahan, et teeksime asju, mille kallal oleme treeningutel tööd teinud. Võistkondlikult kindel kaitse peaks muutma meid raskeks vastaseks igaühele. Samuti on oluline, et oleksime tõhusad palli võitmisel ja tegutseksime rünnakule liikudes kiiresti. Meie eesmärk on jõuda vastaste kolmandikku ja tekitada seal ohtlikke võimalusi. Tahan ka mängijate individuaalsetest võimetest parema ülevaate saada."

Eesti koondise koosseis mängudeks Maltaga:

Väravavahid

Getter Laar (21.11.1989) – FC Metz (FRA) 49/0

Getriin Strigin (07.07.1996) – Tallinna FC Flora 7/0

Mari-Ann Ploompuu (20.05.1998) – Tallinna FC Flora 0/0

Kaitsjad

Ketlin Saar (02.05.1997) – Pärnu JK 23/1

Saskia Sonnberg (18.05.1991) - FC Aïre le Lignon (SUI) 14/0

Berle Brant (26.09.1989) – Pärnu JK 9/0

Siret Räämet (31.12.1999) – Tallinna FC Flora 3/0

Ariina Mürkhain (22.06.1999) – Tallinna FC Flora (laenul Tallinna FC Ajaxist) 2/0

Silja Goroško (15.07.1994) – Tallinna FC Flora 1/0

Diana Belolipetskaja (10.10.1998) – Tartu SK10 Premium 0/0

Poolkaitsjad ja ründajad

Katrin Loo (02.01.1991) – Tallinna FC Flora 85/16

Kethy Õunpuu (04.12.1987) – Tallinna FC Flora 82/3

Eneli Kutter (27.05.1991) – Tallinna FC Flora 52/2

Kristina Bannikova (15.06.1991) – Pärnu JK 46/3

Kairi Himanen (11.11.1992) – Pärnu JK 36/1

Kelly Rosen (23.11.1995) – Tallinna FC Flora 24/1

Lisette Tammik (14.10.1998) – Tallinna FC Flora 20/1

Ulrika Tülp (20.06.1991) – Pärnu JK 9/0

Gerli Israel (07.02.1995) – Nõmme Kalju FC 0/0

Samanta Uueda (13.01.1996) – Tartu SK10 Premium 0/0

* Eesti klubid märgitud eelmise hooaja seisuga.