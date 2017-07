Naiste koondis sõidab Leetu Balti turniiri võitu püüdma

Eesti naiste A-koondis osaleb 4.-6. augustini Balti turniiril, mis sel aastal toimub Leedus Šiauliais. Eesti avamäng toimub võõrustajate vastu ning päev hiljem minnakse vastamisi Lätiga.

Turniirilt jäävad sel korral erinevatel põhjustel eemale mitmed põhimängijad. Vigastuse tõttu ei saa kaasa teha Merily Toom. Samuti hoiavad mõne mängija eemal töökohustused. Kuna Balti turniiri näol ei ole tegemist ametlike FIFA mängupäevadega, ei saa mitmed välismaal mängivad jalgpallurid koondist esindada. Eemale jäävad Inna Zlidnis (Ferencvaros) ja Pille Raadik (Aland United), kellest viimast ootab koduklubiga 5. augustil ees karikamäng.

Koondise peatreener Indrek Zelinski oli eelseisvatest kohtumistest rääkides konkreetne: „Eesmärk on Balti turniir võita. Mängud naabritega on alati põhimõttelised olenemata koosseisust ja sellest, mis faasis hooaeg on. See annab turniirile alati särtsu juurde. Kindlasti on treenerite ja mängijate seisukohast raske mängida kahel järjestikusel päeval, aga see ei vähenda meie eesmärki,” lisas Zelinski.

Koondise koosseis:

Väravavahid

Imbi Hoop (15.12.1988) – Pärnu JK 20/0

Getriin Strigin (07.07.1996) – Tallinna FC Flora 5/0

Karina Kork (23.02.1995) – JK Tallinna Kalev 1/0

Kaitsjad

Ketlin Saar (02.05.1997) – Pärnu JK 20/1

Sirje Roops (02.10.1992) – Tartu JK Tammeka 15/0

Siret Räämet (31.12.1999) – Tallinna FC Flora 1/0

Ariina Mürkhain (22.06.1999) – Tallinna FC Flora (laenul Tallinna FC Ajaxist) 0/0

Poolkaitsjad

Katrin Loo (02.01.1991) – Tallinna FC Flora 82/16

Kethy Õunpuu (04.12.1987) – Tallinna FC Flora 80/3

Eneli Kutter (27.05.1991) – Tallinna FC Flora 49/2

Kairi Himanen (11.11.1992) – Pärnu JK 34/1

Kelly Rosen (23.11.1995) – Tallinna FC Flora 21/1

Liivi Sõrmus (17.02.1992) – Pärnu JK 8/1

Marie Heleen Lisette Kikkas (17.06.1996) – Tallinna FC Flora 0/0

Maarja Saulep (09.05.1991) – Tartu JK Tammeka 0/0

Ründajad

Signy Aarna (04.10.1990) – Kuopio Pallokissat (FIN) 68/26

Kristina Bannikova (15.06.1991) – Pärnu JK 43/3

Vlada Kubassova (23.08.1995) – Tallinna FC Levadia 24/3

Lisette Tammik (14.10.1998) – Tallinna FC Flora 17/1

Ulrika Tülp (20.06.1991) – Pärnu JK 6/0

Liisi Vink-Lainas (18.09.1996) – Tallinna FC Flora 2/0

Mari Liis Lillemäe (01.09.2000) – Tallinna FC Flora (laenul SK Suure-Jaani Unitedist) 0/0

Peatreener: Indrek Zelinski

Abitreener: Aleksandra Ševoldajeva

Väravavahtide treener: Martin Kaalma

Füsioterapeudid: Daria Narõškina ja Kristiina Lind

Mänedžer: Raili Ellermaa

Turniiri ajakava:

4. august

kell 18:00 Leedu – Eesti

5. august

kell 15:00 Eesti – Läti

6. august

kell 15:00 Läti - Leedu