Naiste jalgpallikoondis peab sõpruskohtumisi Soome klubidega

Eesti naiste A-koondis peab käimasoleva nädala jooksul kaks treeningkohtumist Soomes, kus vastasteks on kohalikud kõrgliiga klubid Åland United ja Turu Palloseura.

Koondis kogunes 5. juunil EJLi jalgpallihalli ühistreeninguks, kus ühtlasi tehti ka erinevaid füüsilisi teste. Päev varem läbisid füüsilisi katseid ka teised koondise vaatevälja kuuluvad mängijad. Kokku tegid teste ligi 40 mängijat. 6. juunil peab koondis treeningu TNTK staadionil ning samal päeval asutakse Soome poole teele.

Esimene kohtumine toimub reedel, 8. juunil, kui kell 17.30 minnakse Ahvenamaal vastamisi Åland Unitediga. Åland on igapäevaselt koduklubiks Pille Raadikule ja Signy Aarnale, kes kuuluvad mängudeks koondise koosseisu.

Pühapäeval, 10. juunil on Eesti vastaseks Turu Palloseura (TPS) naiskond. Mäng peetakse Nummelas Kuoppanumme staadionil algusega kell 15.00.

Viimasest koondisemängust on möödas ligi kaks kuud ning peatreener Jarmo Matikaineni sõnul on pärast pikemat pausi taas hea koondisele keskenduda „Olin esialgu veidi mures, sest meil ei õnnestunud saada juunikuusse vastaseks mõnda koondist, kuigi meil on kindlasti vaja mängupraktikat. Soome klubid on siiski hea alternatiiv ja usun, et need on head ja tugevad vastasseisud. Teades Soome liiga kõrget taset, usun, et meil võib esialgu vastastega veidi ka raskusi tekkida.” sõnas Matikainen.