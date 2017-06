Naiste jalgpalli meistriliigas alustatakse teise ringi mängudega

Laupäeval tehakse algust naiste jalgpalli Meistriliiga teise ringi kohtumistega, kui vastamisi lähevad Noortekoondis – Levadia, Tammeka – Kalev, SK 10 – Pärnu ning Lootos – Flora.

Noortekoondis – Tallinna FC Levadia

3. juunil kell 13 EJL TNTK staadion (Kotka tn 12,Tallinn)

Esimese ringi järel Noortekoondisel ühtegi väravat ega punkti kirja ei õnnestunud saada ning sellega asutakse hetkel kaheksandal kohal. Levadia on 12 punktiga hõivamas neljandat kohta.

Eelmises voorus teenis Noortekoondis 0:2 kaotuse Tallinna Kalevilt, kui mõlemal poolajal lasti endale lüüa üks värav. Levadia alistas võõrsil 5:0 Põlva Lootose. Kahel korral olid täpsed Vlada Kubassova ja Anastasia Dodeltseva. Ühe värava lisas Lika Panova.

Esimeses omavahelises mängus näitas oma paremust Levadia, kes alistas Noortekoondise 5:0.

Noortekoondise treener Kaidi Jekimova: „Esimene ring on seljataga, mängijad said ülevaate Meistriliiga tasemest ja milleks nad ise võimelised on. Mängust mängu muutuvad mängijad enesekindlamaks ja ootan, et uues ringis suudame paremini takistada vastase rünnakute ülesehitamist ja oleme ise julgemad mängu enda peale võtmisel.”

Mängija Maria Ivanova: „Levadial on väga hea ründeliin ning kaitses peame olema hoolsamad, kuid arvan, et Noortekoondisel on võimalus seisu hoida ja ennast näidata. Olen kindel, et mäng tuleb põnev, kuid samas raske.”

Levadia peatreener Maksim Rõtškov: „Viimastes mängudes tegutsesime päris hästi - Pärnu JK-le osutasime väärilist vastupanu ning Põlvas saime kindla võidu. Nüüd ootab ees kohtumine Noortekoondisega. Meie eesmärgiks on samamoodi mängida nagu viimastes kohtumistes. Noortekoondis on ambitsioonikas vastane ning kindlasti võime oodata väga võitluslikku mängu.”

Mängija Viktoria Draguntseva: „Viimased mängud olid meie jaoks nii füüsiliselt kui emotsionaalselt rasked. Kaotasime palju punkte ning langesime neljandale kohale. Eelolevaks mänguks on meie eesmärgiks kolm punkti tabelisse juurde saada. Vaatamata sellele, et Noortekoondis on tabelis viimasel kohal, kuuluvad sinna noored ambitsioonikad mängijad, kes võivad end näidata parimast küljest.”

Tartu JK Tammeka – JK Tallinna Kalev

3. juunil kell 13 Tartu Sepa jalgpallikeskuse kunstmuruväljakul (Sepa 15a, Tartu)

Tartus võõrustab Tammeka naiskond Tallinna Kalevit. Esimese ringi järel on võistkonnad tabelis üksteise järel, olles mõlemad kogunud seitse punkti. Hooaja avamängus omavahelises kohtumises kumbki väravaid lüüa ei suutnud ning leppida tuli 0:0 viigiga.

Teise ringi kohtumises tahavad naiskonnad kindlasti näidata kindlamat esitust, et saavutada parem tulemus.

Tammeka peatreener Maiko Tamme: „Esimene mäng liigas oli meil Kalevi naiskonna vastu - mäng oli meie poolt väga rabe ja puudus korralik kokkumäng. Seekord on meil kogemust rohkem ja kindlasti annab ka koduväljak kerge eelise.”

Kaitsja Rahel Repkin: „Meie võidutahe peab olema suurem kui nende oma. Peame kaitses seisma veel kindlamalt ning ründes oma võimalused ära lööma.”

Tartu SK 10 Premium – Pärnu JK

3. juunil kell 13 Kambja staadionil (Kesk tn 12, Kambja)

Kambja staadionil panevad kell 13 palli mängu SK 10 Premium ja Pärnu JK. Naiskondade esimene omavaheline mäng sel hooajal Pärnu kunstmurustaadionil lõppes pärnakate 8:0 võiduga. Tabelis on tiitlikaitsja Pärnu hetkel ka esimesel kohal 21 punktiga, SK 10 hoiab 15 punktiga kolmandat positsiooni.

SK 10 esindaja Kalev Kajak: „Järjekordne raske katsumus on meid ootamas. Vastane on raske, aga pall on ümmargune ja kergelt me neile midagi ei loovuta.”

Poolkaitsja Helena Piir: „Ees on Eesti meister, kellega on väga keeruline mäng tulemas. Vastane on kiire ja tehniline, aga tahame vältida esimeses mängus tehtud vigu ning loodetavasti suudame oma mänguplaanist kinni hoida.”

Pärnu peatreener Jüri Saar: „SK10 on alustanud meistrivõistlusi hästi ja et neid võita, peame olema hästi kontsentreerunud ja oma võimalused realiseerima.”

Mängija Kristina Bannikova: „Mängud SK10ga on olnud alati rasked ja võitluslikud. Proovime enne väikest koondisepausi näidata võistkondlikult veel paremat mängu ning alustada meistriliiga teist ringi hästi.”

Põlva FC Lootos – Tallinna FC Flora

3. juunil kell 18 Lootospargis (Piiri tn 1a, Põlva)

Tabelis teisel kohal paiknev FC Flora sõidab külla tabeli seitsmendale, Põlva naiskonnale.

Naiskondade esimene omavaheline kohtumine kujunes küllaltki ühepoolseks, kui Flora võttis 11:0 võidu. Viie väravaga oli kohtumise resultatiivseim Katrin Loo, kaks väravat sai kirja Lisette Tammik ning ühe lisasid veel Liis Lepik, Siret Räämet, Eneli Vals ja Mari Liis Lillemäe.

Lootose peatreener Kaido Kukli: „Loodame teha parema esitluse kui Floraga esimeses mängus. Meie mänguoskused ei ole küll nii head kui Flora mängijatel, aga mängijad annavad alati endast parima.”

Mängija Astrid Erik: „Meie eesmärk on kindlasti parandada enda mängupilti ja palliga mängu, peaksime olema ise julgemad palliga mängima. Mängud Flora vastu pole kunagi lihtsad, neil on palju koondises olevaid mängijaid, aga usun, et kui suudame mängida hästi, siis tuleb ka hea tulemus.”

Flora peatreener Aleksandra Ševoldajeva: „Ootan Põlvalt seda, et nad saaksid uute noortega oma mängu sama konkurentsivõimeliselt käima nii nagu Aarna ja Valsi aegadel, kui suudeti liiga neljandana isegi lõpetada.”

Mängija Ariina Mürkhain: „Võõrsil mäng Põlvaga tõotab tulla raske, seda enam, et tegemist on teise mänguga nädalas. Mäng Põlvaga on hea koht, kus saame naiskonnaga lihvida oma kokkumängu ning üksteisest arusaamist.”

TABELISEIS