Müüki tulid UEFA Rahvuste liiga avamängu piletid

Festivaliala A. Le Coq Arena vahetus ümbruses avatakse õhtul kell seitse, kui alustab muusikaprogramm. Staadioni väravad avatakse kaks tundi enne avavile algust.

Ajakava:

kell 20.15 koondised saabuvad staadionile

kell 21.00 algab mängueelne soojendus

kell 21.30 koondiste rivistus, hümnid ja kätlemine

kell 21.45 avavile

Rahvuste liiga alagrupi võitja võib jõuda 2020. aasta EM-finaalturniirile ja tõuseb järgmiseks Rahvuste liigaks aste kõrgemale. Seega on tegemist kohtumistega, kus on mängus tähtsad punktid. Lisaks Kreekale on alagrupis meie vastasteks Soome ja Ungari.

Täispileti hind küljetribüünil on 18 eurot, otsatribüünil 15 eurot (LHV Jalgpallikaardi omanikule -10%). Sooduspilet maksab 13 eurot.

Sooduspilet kehtib 2000.-2011. aastal ja 1954. aastal või varem sündinutele koos soodustust tõendava dokumendiga (nõutav kohapeal). 2012. aastal ja hiljem sündinud pääsevad sisse tasuta juhul, kui istuvad piletiga saatja süles (kui on soov eraldi istekohaks, siis tuleb osta sooduspilet).

Eesti koondise mängud Rahvuste liigas:

Laupäev, 8. september 2018 kell 21.45 Eesti – Kreeka, A. Le Coq Arena

Teisipäev, 11. september 2018 kell 21.45 Soome – Eesti, Turu Veritase staadion

Reede, 12. oktoober 2018 kell 21.45 Eesti – Soome, A. Le Coq Arena

Esmaspäev, 15. oktoober 2018 kell 21.45 Eesti – Ungari, A. Le Coq Arena

Neljapäev, 15. november 2018 kell 21.45 Ungari – Eesti, Groupama Arena

Pühapäev, 18. november 2018 kell 21.45 Kreeka – Eesti, Ateena Olümpiastaadion