Müügile tulid Kreeka - Eesti Rahvuste liiga kohtumise piletid

Pileteid saab osta SIIT. Esmalt tuleb valida sektor, mis on Eesti fännide jaoks 20B või 20C. Seejärel saab valida koha(d) ja lisada pilet(id) ostukorvi (add to basket). Ühe pileti hinnaks on 10 eurot.

Seejärel on vaja piletisüsteemi sisse logida või kasutaja luua. Kui kasutaja on olemas (näiteks viimasest Kreeka - Eesti kohtumisest), aga parool ununenud, siis saab ka parooli vajadusel lähtestada. Konto loomisel lähtutakse Kreeka seadustest, mis tähendab, et piletiostjalt küsitakse isikuandmeid (ainsana ei puuduta eestlaseid AMKA number, kuid see väli kaob pärast „Estonia" valimist ära). Maksta on võimalik krediitkaardiga (Mastercard, Visa). Soetatud pilet(id) tuleb välja printida.

Eesti ootab UEFA Rahvuste liigas järgmisena ees kaks kodumängu - sel reedel, 12. oktoobril võõrustatakse Soomet ja esmaspäeval, 15. oktoobril Ungarit. Mõlemad mängud algavad A. Le Coq Arenal kell 21.45 ning pääsmed on müügil Piletilevis.

Enne Kreeka - Eesti kohtumist 18. novembril mängib meie koondise UEFA Rahvuste liiga raames veel ühe võõrsilmäng, kui 15. novembril kohtutakse Budapesti Groupama Arenal kohaliku aja järgi kell 20.45 Ungariga. Jalgpalliliit teatab piletiinfo esimesel võimalusel.