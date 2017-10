MM-valiksari on läbi. Mis ootab jalgpallikoondist järgmiseks?

Eesti koondise jaoks oli eilne kohtumine Bosnia ja Hertsegoviinaga järjekordse MM-valiktsükli viimane vaatus. Millal saab sinisärke taas mõisa peale mängudes näha?

Veidike ootamatult tuleb tõdeda, et pelgalt järgmise valiktsüklini alagruppide loosimiseni on aega koguni enam kui aasta. 2020. aasta EM-valikturniiri gruppe hakatakse Dublinis paika panema 2. detsembril 2018, kuid see ei tähenda, et tähtsatest mängudest vahepeal suu täiesti puhtaks pühkima peaks - juba järgmisel sügisel alustab uudne formaat, UEFA rahvuste liiga.

Rahvuste liiga alagrupid - seal oleme teadupoolest tugevuselt kolmandas rühmas - toimub juba uue aasta alguses, 24. jaanuaril Šveitsis Lausanne'is. Rahvuste liiga alagrupimängud toimuvad 2018. aasta septembris, oktoobris ja novembris kodus-võõrsil põhimõttel. Kõigi alagruppide võitjad (16) tagavad koha Euroopa meistrivõistluste valiksarja play-off mängudele ehk võimaluse võidelda finaalturniirile pääsu eest. A liiga alagruppide võitjad selgitavad 2019. aasta juunis UEFA rahvuste liiga üldvõitja. Enne seda on aga käima läinud juba ka 2020. aasta EM-valikturniir, mille esimesed lahingud peetakse 2019. aasta märtsis.

Lisaks tähtsatele kohtumistele peetakse mõistagi ka sõprusmänge ja neid juba ka sel aastal. 9. novembril läheme võõrsil vastamisi Soomega, kolm päeva hiljem Maltaga. Seejärel sõidetakse aga juba pidama läbi aegade kaugemaid kohtumisi - Okeaania tuuril minnakse vastamisi Fidžiga (19. november), Vanuatuga (23. november) ja Uus-Kaledooniaga (26. november).