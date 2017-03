Eesti jalgpallikoondis tõusis eilse 3:0 võiduga Horvaatia üle eksklusiivsesse klubisse, kuhu kuuluvad vaid kuus rahvustiimi.

Tegu on riikidega, kes on Horvaatia koondise suutnud ametlikus mängus vähemalt kolme väravaga alistada. Sealjuures on vaid inglased suutnud seda teha suuremalt (5:1 võit MM-valikmängus 2009. aastal).

Slovakid said oma 3:0 võidu kirja 1994. aastal sõprusmängus, Portugal 1996. aastal EM-finaalturniiril, Prantsusmaa 1999. aastal sõprusmängus, Holland 2008. aastal sõprusmängus, inglased MM-valiksarjas esmalt 2008. aastal (4:1) ning teist korda aasta hiljem (5:1).

Seega sai Eesti hakkama teoga, mida pole viimase kaheksa aasta jooksul ükski teine vutiriik suutnud. Horvaadid kaotavad niigi harva - enne kohtumist Eestiga olid nad viimasest 19 matšist alla jäänud vaid ühes!