Millised tagajärjed võivad olla Eesti fänni väljakule jooksmisel Budapestis?

Sõnum oli kõigile staadionil olijatele selge: kui mängijad väravaid ei löö, peame me seda ise tegema. Peale mängu küsiti selle žesti kohta ka Eesti koondise peatreenerilt Martin Reimilt. "Nägin, kui ta jooksis. Ei no tubli, peaks üle vaatama, äkki on ründesse vaja," muigas ta. "Nali naljaks... Ega me ise häid võimalusi ei loonud."

Eesti fänniga tegeles edasi kohalik politsei, kes toimetas mehe staadioni ruumidest välja. Ilmselt jaoskonda. Edasise osas Delfil andmed puuduvad.

Mida tähendab see väike "žest" aga Eesti või Ungari jalgpalliliidule? Võimalik, et midagi, sest näiteks 8. septembril Tallinnas Eesti - Kreeka mängul juhtunud intsident, kus kaks fänni murule üritasid joosta ja ühel neist see ka õnnestus, pole UEFA distsiplinaarkomisjonis siiani arutlusele tulnud.

Üldiselt on staadioni turvalisuse eest vastutanud ikka kodumeeskond ehk sellest vaatevinklist peaks trahvikviitung kirjutatama ungarlastele. Kuid näiteks 2016. aasta EM-i ajal, mil Portugali fänn Marseille's mängus Poolaga väljakule jooksis, saadeti 5000-eurone trahv Portugali alaliitu. Tihtipeale on taolistes olukordades - kui üks väljakule jooksnud fänn on ainus vahejuhtum kogu mängu peale - piirdutud ka vaid hoiatusega.