Millised on Käidi, Sappineni, Liivaku ja Tamme klubivahetusvõimalused?

Küllap on seni kõige säravam tiimivahetus olnud koondise paremkaitsja Taijo Teniste siirdumine Norra tippklubisse Bergeni Branni. Ent see tehing sai lukku juba suvel. Märkimist väärivad veel Brent Lepistu, Andreas Vaikla ja Matvei Igoneni Norra kõrgliigasse siirdumised. Siiski on mitme koondislase või sinna ringi kuuluva mängija edasine saatus lahtine. Püsib ka võimalus, et mõne siinse mängumehe eest kergendab välisklubi ka rahakotti.