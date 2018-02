Millal saab Flora grusiin Zakaria Beglarišvili Eesti koondise eest mängida?

FC Floras juba 2010. aastast alates mänginud grusiinist poolkaitsja Zakaria Beglarišvili räägib eesti keelt ning on siinse kultuuriga suurepäraselt kohanenud. Eelmisel aastal hakati rääkima ka võimalusest, et Beglarišvili saaks tulevikus mängida ka Eesti koondise eest.

Koondise esindamiseks tuleb Beglarišvilil esmalt taotleda Eesti kodakondsus. Selleks on tal põhiline nõue nüüdsest täidetud - ta on Eestis elanud kaheksa aastat. Nüüd on vaja sooritada keeleeksam ning Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksam.

"Käisin kaks nädalat tagasi asjaga tegelemas ning nüüd tulebki mul eksamid ära teha," rääkis Beglarišvili Delfile. "Mulle öeldi, et nüüd võtab kogu protsess veel tükk aega ning kui asjad hästi lähevad, võiksin Eesti passi saada aasta lõpupoole, näiteks novembris."

Seega võib oodata, et Beglarišvili võib Eesti koondise vaatevälja ilmuda selle aasta lõpus või alates 2019. aastast.

Kuigi 27-aastane Beglarišvili on ka Gruusia koondises ühe kohtumise kirja saanud - sümboolselt A. Le Coq Arenal Eesti vastu -, siis oleks tal õigus ka Eestit esindada, kuna antud kohtumine ei olnud ametlik valikmatš, vaid tavaline sõprusmäng.