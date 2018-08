Miks Sappinen koondisekutseta jäi? Reim: anname talle aega uude klubisse sisse elada

Florast Den Boschi klubisse laenatud Sappinen on jala valgeks saanud kahes liigamängus järjest, mistõttu võis oodata, et teda ka koondise plaanidesse kaasatakse. Kuid mehele ei saadetud kutset ei rahvusmeeskonna ega U21 koondise poolt, mida ta samuti veel esindada tohib.

"Seis on selline, et Hollandi esiliiga ei tee koondisepause. Otsustasime noortekoondise peatreeneri Karel Voolaiuga, et anname talle rahulikult aega sisse elada ja oma vorm kätte saada. Oleks ta meil number üks ründaja, mõtleksime võibolla teistpidi, aga hetkel otsustasime, et kuna ka teised ründajad on terved, anname Raunole uude klubisse sisseelamiseks rohkem aega. See on talle edaspidiseks karjääriks kasulikum," sõnas Reim.

Koondisega liituvad teiste seas paremkaitsja Taijo Teniste ja poolkaitsja Mattias Käit, keda on viimasel ajal vaevanud vigastused. Pühapäevases Norra liiga mängus hüppeliigest vigastanud Teniste käis täna uuringutel, mis tuvastasid õnneks vaid venituse. "Midagi katki õnneks ei ole. Äkki on nädalavahetusel isegi klubi eest väljakul või varumeeste hulgas," teatas Reim positiivse uudise.

Käidi seis, keda vaevab sportlase song, on segasem. "Ta tuleb natuke varem Tallinna ja saab siinsete füsioterapeutide ja arstidega kokku. Eks see natuke muret teeb, aga samas on ta varemgi sama diagnoosiga mänginud. Eks me veel vaatame. Tundub, et nii hull seis ei ole, et ta üldse liigutada ei tohiks," rääkis Reim.

Eesti koondis kohtub 8. septembril Lillekülas Kreekaga ning 11. septembril Turus Soomega.