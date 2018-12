Miks pole Meistrite liigas hõbeda teeninud Klavan aasta sportlase kandidaatide hulgas?

Eesti Jalgpalli Liidu (EJL) infojuht Mihkel Uiboleht ütles, et alaliitudele küll anti võimalus kandidaatide nimekirja muudatusettepanekuid teha, kuid EJL ei teinud seda. "Ka meie alaliitu saadeti info selle kohta, et Eesti olümpiakomitee poolt ette valmistatud nimekirjale võib muudatusettepanekuid teha. Jalgpallililiit leiab, et Meistrite liiga hõbe ja Inglise kõrgliiga neljas koht, lisaks esimese eestlasena värav Premier League'is on ajaloolised verstapostid, mis vääriksid mainimist. Jah, me oleksime võinud sinna suruda oma kandidaadi ehk teha ettepaneku, aga seekord me seda ei teinud," lausus ta.

Teisisõnu pidas jalgpalliliit EOK-d piisavalt pädevaks organisatsiooniks niivõrd kaalukaid otsuseid tegema ehk et kui Eesti spordi katuseorganisatsioon ei pidanud loetletud saavutusi piisavalt kõrgeks kandideerimaks aasta meessportlase tiitlile, siis nad aktsepteerivad seda.

Seevastu järelpärimine Eesti võrkpalliliitu andis vastuse, et nemad palusid küll esitada nimekirja ka võrkpallureid. EOK-sse saadeti allolev kiri, kus tehti ettepanek koos selge põhjendusega:

"Palume täiendavalt lisada:

Kategoorias parim meessportlane: Renee Teppan. Selgitus: Eesti meeste võrkpallikoondis diagonaalründaja. Euroopa Kuldliiga 1. koht, Euroopa Kuldliiga finaalturniiri parim mängija (MVP)

Kategoorias parim naissportlane: Julija Mõnnakmäe. Selgitus: Eesti naiste võrkpallikoondise sidemängija ja kapten. Pääs Euroopa Hõbeliiga finaalturniirile (4. koht). Edukas EM-valikturniir - kaks vooru enne valikturniiri lõppu on Eesti naiste koondis alagrupis EM-finaalturniirile viival 2. kohal.

Me siiralt usume, et edukatelt pallimängualadelt mängijate lisamine parimate sportlaste valikusse on tähtis, sest lisaks formaalsetele tiitlitele on tähtis ka tulemuse suhe rahvaga."