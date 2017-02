FC Flora jalgpalliklubi peatreener Arno Pijpers on varem rääkinud, et loobus Louis van Gaali kutsest hakata Manchester Unitedis tema abitreeneriks. Nüüd lisas ta samasse peatükki veel ühe sissekande.

„Mul olnuks võimalus minna tema juurde Barcelonasse, aga otsustasin tulla hoopis Eestisse,” tõi Pijpers esile omajagu ehmatava fakti. Pijpersi soojad suhted van Gaaliga pole saladus – näiteks Hollandi alaliidus töötati koos ja hiljemgi on pidevalt suheldud.

Nüüd meenutas ta: „Kui olin saanud 1999. aasta lõpus Eestist pakkumise ja sellest van Gaalile rääkisin, ütles ta: „Kui sa sinna ei lähe, võtan su oma järgmisse klubisse abitreeneriks.” See järgmine klubi oli Barcelona. Soovitasin hoopis Andries Jonkerit ning van Gaal võttiski ta enda juurde Barcelonasse ja hiljem Müncheni Bayernisse. Aga ma olin siis ja olen ka praegu Eestis väga õnnelik.”

Van Gaali hiljutisse treenerikarjäärist loobumise teatesse suhtus Pijpers umbusuga juba enne, kui tuli ilmsiks, et nimekas juhendaja pidaski silmas puhkeaja võtmist. „Samasugune lugu oli Dick Advocaatiga. Ka tema teatas loobumisest, kuni avastas umbes kolme päeva pärast: „Keegi ei helista enam mulle. Ma ei oska nii elada.” Ei lugenud, et ta on juba peaaegu 70-aastane. See on elustiil,” lausus Pijpers. „Ka mina olen vahel vajanud pause, et siis täie energiaga jätkata. Ühte sellisesse aega jäigi van Gaali kutse Manchester Unitedisse. Aga olin endale ja perele lubaduse andnud ning pidasin sellest kinni.”