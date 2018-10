Miks ei toonud Eesti koondis mängu lõpus platsile värskeid jalgu?

Ühe vahetuse kolmest pidi Eesti ära kasutama juba avapoolajal, kui viga saanud Mihkel Aksalu asemele toodi Sergei Lepmets. Teise vahetuse tegi Reim alles 90. minutil, kui Henri Anieri asemele sekkus Ats Purje.

Samal ajal olid platsil mitmed mehed, kes olid ka kolm päeva tagasi kõvasti rassinud ning olid silmnähtavalt väsinud. Reimi sõnul mõeldi lõpufaasis sealjuures ründejõu asemel hoopis kaitseliini tugevdamise peale.

"Väsimust oli paljudel, aga iga vahetus ei ole ka nii lihtne, et vahetad mehe välja. Nägime küll, et [Siim] Lutsul olid vahepeal käed põlvedel. Ta pole ju sisuliselt kaks kuud oma koduklubis mänginud - on meil ikka imelisi mehi, kes suudavad mängupraktikata tulla! Kostja [Vassiljev] on ju teine selline, ta saab küll mängida, aga kuskil noortes. See pole absoluutselt lihtne," kiitis Reim oma mehi.