Mihkel Aksalu uue hooaja eel: eesmärgid on kõrged

"Jaroga on alati olnud pingelised kohtumised ja kindlasti tuleb ka nüüd selline. Tahame võitu, aga peamine on saada tulevaks perioodiks korralik põhi alla," sõnas meeskonna kapten Aksalu klubi kodulehel avaldatud intervjuus, vahendas Soccernet.

Kahe hooaja vahel on SJK taustajõududes toimunud muudatused, kui uueks tehniliseks direktoriks sai inglane Richie Dorman, kes aastatel 2012 - 2018 SJK-d mängijana esindas. Mikko Kujala on saavutusspordi osakonna juht ja fitness-treeneriks waleslane Joshua Bowen. "Nende töö on palju muutnud ja meile usku juurde toonud. Loodame, et see aitab meid sel hooajal edasi. Dorman teab seda klubi läbi ja lõhki - tal on oma nägemus ja ma usun, et see aitab klubil liikuda õiges suunas."

"Praegu on meeskonna vaim kõrgel ja teeme trenni nii hästi kui saame. Meie eesmärgid on muidugi kõrged, aga räägime nendest siis, kui hooaeg kätte jõuab," kinnitas Aksalu.