Mida öeldi presidendi silme all Eesti vutiliigas puhkenud "rassismiskandaalis" tegelikult? Tegu ei olnud sugugi n-tähega sõnaga

"Mina olen oma mängijate aususes ja korrektsuses 100% kindel. See kõik on mis iganes põhjustel välja mõeldud. Kas seal oli mingi vääritimõistmine, ma ei tea. Aga minu mängija ütles, et tema ei ole mingil moel mingisugustele süüdistustele põhjust andnud. Nii et mina ei kahtle absoluutselt oma mängijas."

Eesti Jalgpalli Liit alustas toimunu suhtes distsiplinaarmenetlust, kus vaadati üle telekaamerate materjal, kaasa arvatud need kaadrid, mis otseülekandesse ei jõudnud. Samuti kuulati osapoolte ütlusi. Kõige selle järel ilmus vutiliidu distsiplinaarkaristuste registrisse eelmise nädala lõpuks lakooniline teade: Reno Mark jääb karistuseta.

Jalgpalliliidust kinnitati Delfile, et videomaterjalist ei lähtunud piisavalt asjaolusid, mis oleksid andnud põhjust Vapruse mängijale karistust määrata - vastupidiselt näiteks hiljutisele juhtumile, kus Nõmme Kalju ründaja Liliu vastase pihta sülitamise eest nelja matši pikkuse mängukeelu sai. Seega oli tegu puhtalt sõna sõna vastu olukorraga, misjuhul kedagi karistada ei saa.

