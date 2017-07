Mets peale lepingu allkirjastamist: Breda huvi oli suur ja teiselt poolt tõukas üleminekut tagant olukord Vikingis

Täna liitus Eesti koondise keskkaitsja Karol Mets lepingu Hollandi kõrgliigaklubiga NAC Breda. Flora ridadest välismaale liikunud mängumees sõlmis tulpidemaal 3-aastase lepingu ning andis endisele koduklubile peale üleminekut ka kiire intervjuu.

Karol, palju õnne! Ja palun räägi, millised on Sinu tunded praegu, vahetult peale seda kui allkirjastasid kolmeaastase lepingu Hollandi kõrgliigasse Eredivisie´sse tõusnud NAC Bredaga?

Tunded on head ja ootusärevus suur. Nii meeskonnaga kohtumise kui Hollandi kõrgliigas mängimise mõttes.

Täna on 31. juuli, mis tähendab, et suvine üleminekuaken lahti veel terve kuu. Meediasse on jõudnud informatsioon, et algselt plaanis Viking Sind hoida klubis kuni lepingu lõppemiseni, aga mõni nädal tagasi anti nõusolek üleminekuks juba praegu. Kas kippusid ise Norrast ära?

Olen Vikingile nende kahe ja poole hooaja eest tänulik ja hakkan klubi käekäiku ka edaspidi jälgima. Samas ei plaaninud ma juba Norrasse minnes sinna jääda kauemaks kui kolmeks aastaks, mis tähendab, et ma veidi kippusin sealt ära ja veidi langesid asjad kokku.

Kas otsus liituda NAC Bredaga tuli lihtsalt?

Pigem raskelt, sest alternatiive oli teisigi, aga nagu ütlesin, siis olukord kujunes nii, et nüüd olen siin ja mul on selle üle hea meel. Ühelt poolt oli Breda huvi suur ja teiselt poolt tõukas üleminekut tagant olukord Vikingis, kes võttis endale minu asemele uue keskkaitsja. Ma ei tahtnud sellises olukorras riskida võimalusega jääda pikemalt pingile istuma. Hollandi liiga on samm edasi ja ma soovisin seda sammu astuda.

Oled Vikingis mänginud viimasel kahel hooajal keskkaitses, aga Eesti koondises peaaegu alati kaitsva poolkaitsjana, tõsi, viimasel ajal sellisena, kes langeb kaitsefaasis kolmandaks keskkaitsjaks. Kellena hakkad mängima Bredas?

Kaks nädalat tagasi Hollandis klubiga tutvumas käies kohtusin peatreener Stijn Vreveniga, kes ütles konkreetselt, et näeb mind kaitsva poolkaitsja rollis, keda vajadusel saab ka keskkaitsjana kasutada. Tõsi on, et esimese valikuna eelistaksin ise olla keskkaitsja, samas ei ole tagumise poolkaitsja mängimine minu jaoks midagi uut, lisaks Eesti koondisele olin ka Vikingis esimesel hooajal enamasti sellel positsioonil. Üldine hoiak ongi mul selline, et mängin seal kus mind vaja on.

Millal meeskonnaga liitud?

Sain täna korteri kätte ja kuna mul on kõik vajalik siin kaasas siis enam Norrasse tagasi ei lähegi. Liitun meeskonnaga homsest, mil on minu jaoks esimesed kaks treeningut uues klubis. Järgmine treeningmäng on tuleval nädalavahetusel Almere City vastu ja kahe nädala pärast läheb hooaeg lahti. Esimene liigamäng on 12. augustil Marko Meeritsa endise koduklubi Vitesse vastu.

Kui palju oled Eredivisie mänge jälginud ja millisena kujutad oma algavat hooaega ette?

Mänge väga palju näinud ei ole, aga ootan tempokat ja ründavat jalgpalli. Saab olema huvitav olla sellise jalgpalli osa.

Norra ja Hollandi mängustiilid on erinevad?

Jah, aga kui aus olla, siis mina olen ikkagi pigem palliga tugev kaitsev jalgpallur, keda Norras oldud aeg õpetas jõulisema mänguga toime tulema. Juba Norrasse liikudes rääkisime sammust Kesk-Euroopasse, kui eesmärgist. Talvepuhkuse ajal käisin Šveitsis üldkehalise ettevalmistuse treeneri juures testimas ja näpunäiteid saamas. Tänapäeva jalgpall on igal pool jõuline. Hollandis pannakse rõhku palliga mängule, aga ega siingi keegi ilma võitluseta mängida ei lase. Tempo eeldatavasti on Hollandis kiirem ja ma pean seda oma edasises arengus väga tähtsaks asjaks.

Kas oled endale püstitanud uues klubis mingeid eesmärke ja sihte?

Iga mängu ja treeninguga kogeda uut ja areneda läbi selle, saada enesekindlust ja aidata meeskonda nii palju kui võimalik.