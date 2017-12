Meistrite mäng: Eesti ja Soome tšempionid lähevad vastamisi

Veebruaris kohtuvad Tallinnas Sportland Arenal Eesti ja Soome meisterklubid FC Flora ja HJK, vahendas Veikkausliiga koduleht.

Mäng peaks aset leidma laupäeval, 10. veebruaril kell 15, kuid kumbki klubi ei ole seda veel kinnitanud. HJK kodulehelt, kus algselt info pärineb, on see teade eemaldatud. Mängu toimumine on siiski kindel, kirjutab Soccernet.ee.

Eelnevalt on teada, et Flora kohtub 26. jaanuaril võõrsil Rootsi meistri Malmöga, keda juhendab Magnus Pehrsson, ning 20. jaanuaril samuti võõrsil Henri Anieri koduklubi Lahtiga.