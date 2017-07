Meistrite liigast jäid jälle tühjad pihud

Kolmandat aastat järjest ei suutnud Eesti klubi jalgpalli Meistrite liiga esimesest eelringist kaugemale murda.

Avamängu võõrsil Malta klubile Hibernians 0 : 2 kaotanud FCI Tallinn ei jõudnud ka kordusmängus Lilleküla staadionil 90 minuti jooksul sihile. Rünnakul riskides kaotati 88. minutil kaitses valvsus ja lubati külalistel tühja väravasse veel üks pall lüüa. Kokku 0 : 3 saun, mis Tallinna-suuruse riigi meistrilt mõjub valusa maksahaagina.

„Ma ei ütleks, et vastane niivõrd hea oli. Individuaalsete oskuste poolest pidanuksime kindlasti edasi minema. Oleme ise juhtunus süüdi. Kaotanuks avamängu ühe väravaga või viiki mänginud, tulnuks kodumäng hoopis teistsugune. Vastased said tegutseda mugavast tulemusest lähtuvalt,” nentis FCI vasakkaitsja Dmitri Kruglov.

Kruglovi sõnul oli Eesti meisterklubi plaan tekitada tema tsenderdustega teravusi lähiposti juures. Paraku... „Neil on värava all kaks päris suurt keskkaitsjat, meil sellist jõudu pole. Ei õnnestunud seekord. Kahjuks oli ka väljak pisut kuiv, mistõttu ei suutnud me palli kiiresti liikuma saada,” nentis Kruglov. „Ei leidnud täna käike vastase värava suunas. Me ei loonud peaaegu ühtegi võimalust, sooritasime vaid mõned löögid kasti tagant.”

Ametist lahkunud Aleksandr Puštovi asemel FCI peatreeneri kohuseid täitnud klubi spordidirektor Dmitri Skiperski ütles mänguplaani kohta: „Eesmärk oli pressida vastaste vasakut liberot, pall võita ja kiire värav lüüa. Palliga mängisime täna hästi, aga lihtsalt ei tekitanud võimalusi. Vastased täitsid oma ülesande edukalt, mängides kaitsest lähtudes hästi.”