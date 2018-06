Meistriliigas nähti nelja kübaratrikki

Naiste Meistriliigas peeti laupäeval 10. vooru mänge ning kokku löödi 24 väravat, sealhulgas neli kübaratrikki.

Suvepealinnas läksid vastamisi tabelis vastavalt teist ja kolmandat kohta hoidvad Pärnu JK ja Tallinna Levadia. Kui naiskondade esimene omavaheline mäng lõppes Pärnu minimaalse, 1:0 võiduga, siis sel korral näitas valitsev meister kindlamat minekut ja alistas vastased 7:1. Kolme väravaga sai hakkama Ulrika Tülp, kaks lisas Kristina Bannikova ning korra olid täpsed Elizaveta Rutkovskaja ja Aljona Sasova. Mängu protokolli on võimalik näha siin. Pärnu on 10 mänguga kogunud 27 punkti, Levadial on kirjas 21 punkti.

Tallinna FC Flora kohtus linnarivaali FC Ajaxiga ning teenis suure 11:0 võidu. Flora poolelt said kolm väravat kirja Maarja Saulep ja Lisette Tammik, kaks tabamust teenis Getter Saar, korra olid resultatiivsed Kelly Rosen ja Valeria Liik ning üks tabamustest oli Ajaxi omavärav. Kohtumise protokoll on nähtav siin. Flora on üheksa mänguga kogunud 27 punkti ja hoiab esikohta, Ajaxil on kirjas viis punkti, mis annab seitsmenda koha.

Tilsis peetud Lõuna-Eesti vastasseisus jäi peale Põlva Lootos, alistades Tartu Tammeka 3:0. Kõigi kolme värava autoriks oli 14-aastane Kärt Hüdsi. Mängu protokolli näeb siin. Põlva jaoks oli tegemist hooaja esimese võiduga ning nüüdseks on tabelisse kogutud neli punkti. Tammeka hoiab kaheksa punktiga viiendat kohta.