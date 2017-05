Meistriliiga naisjalgpallurile kutsuti mängul alajahtumise tõttu kiirabi

Laupäevane Eesti naiste meistriliiga jalgpallimäng Tallinna Kalevi ja Pärnu JK vahel osutus ennenägematuks - uskumatu lumetormi tõttu katkestati matš poole pealt ning ühele pallurile kutsuti alajahtumise tõttu lausa kiirabi.

Kalevi ja Pärnu mäng katkestati 57. minutil, kui külalised juhtisid 6:0. Esmaspäeval vormistas tiitlikaitsja Pärnu 10:0 võidu, kirjutab Soccernet.ee.

"Kohati ei näinud vastu lendavat lund joostes midagi. Lumi lõi silmad kinni, varbad olid jääs ja käed olid külmunud - päris ekstreemne oli," kirjeldas olukorda Pärnu kogenud poolkaitsja Kaire Palmaru.

"Ma arvan, et tajutav temperatuur oli alla miinus kümne," lisas Kalevi peatreener Allan Soomets. "Algul sadas vihma, mis tõmbas riided läbimärjaks, ning seejärel tuli kohe horisontaalselt lund, rahet ja lörtsi. Osad mängijad läksid ka riietusvalikuga alt ja ei võtnud pikka pesu kaasa."

Teise poolaja alguses üritasid naiskonnad veel matši jätkata. "Me läksime agressiivselt peale, hakkasime ülevalt suruma ja tundus, et ehk saame sooja sisse. Pärnul oli raske meie korraliku surve alt sööduga üles tulla. Aga seejärel ei kuulanud keha enam sõna ja jäime seisma ega olnud võimelised edasi mängima. Nägin, et asi on juba ohtlik, kutsusime kohtuniku enda juurde ja ütlesime Jüriga (Pärnu peatreeneri Jüri Saarega - toim.) koos, et lõpetame selle mängu ära. Küsimus ei olnud enam tahtmises," tõdes Soomets.

Kalevi mängijale Sabina Ahmedovale kutsuti alajahtumise tõttu kiirabi. "Täna [esmaspäeva] hommikul oli tal koondise treening, kus ta ei olnud veel sajaprotsendiliselt mänguvalmis, jalad olid täitsa kinni," ütles Soomets, kes lisas, et otseselt haigeks laupäeval ükski Kalevi mängija ei jäänud. Palmaru sõnul polnud haigestunuid ka Pärnu leeris.

Laupäeva õhtul pidi üks mäng toimuma ka meeste Premium liigas, kuid lumetormi tõttu lükati FCI Tallinna ja Paide Linnameeskonna kohtumine edasi pühapäevale.