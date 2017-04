Meeritsa ja Jürgensoni klubi mängul vallandus pommipaanika

Soome jalgpalli kõrgliiga kohtumine Rovaniemis sealse RoPS-i ja VPS-i vahel evakueeriti eile pärast pommiähvardust. VPS-is mängivad Eesti koondislased Markus Jürgenson ja Marko Meerits.

Mäng oli just lõppenud, kui politsei staadionit kiiruga evakueerima hakkas. Tribüünil viibis tol hetkel ligi 1400 inimest. VPS-i mängijad aeti bussi ega lastud neid isegi riietusruumi isiklike asjade järele. RoPS-i mängijad külmetasid otsingute ajal õues.

Evakueerimine toimus veidi enne kella 18 kohaliku aja järgi. Kell 21 teatas politsei, et pommi ega midagi sellele viitavat staadionilt ei leitud.

"Me saime mängu lõpus anonüümse kõne. Helistaja väitis, et areenil on pomm. See on kõik, mis me hetkel öelda saame," ütles politsei esindaja Ilta-Sanomatele.

Tegemist oli RoPS-i hooaja esimese kodumänguga. VPS võitis kohtumise 4:2. Meerits seisis kogu kohtumise väravas, Jürgenson jälgis mängu varumeestepingilt.