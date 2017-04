Meeldiv üllatus UEFA kongressilt: iga alaliit saab kingituseks miljon eurot

Euroopa jalgpalliliite ühendav UEFA pidas eile Helsingis korralist kongressi, kus muuhulgas sai teatavaks, et katusorganisatsioon teeb kõigile oma liikmesliitudele miljoni euro suuruse lisatoetuse.

Säärase uudisega tuli kongressi kõnepuldis lagedale eelmise aasta septembris UEFA presidendiks valitud sloveen Aleksandr Čeferin. UEFA-sse kuulub 55 riiki.

Eesti Jalgpalli Liidu president Aivar Pohlak ütles toetust kommenteerides, et selle tegi võimalikuks UEFA hea majandustulemus. "Ühelt poolt oli see ka üllatus, aga organisatsiooni siseelu tundjate jaoks pigem loogiline areng," lausus Pohlak.

"Jalgpall on kiire arengu faasis - hiljuti käivitus teleõiguste tsentraliseeritud müügiprotsess ja EM-finaalturniirile pääsevate koondiste hulka suurendati, järgmisel aastal käivitub Rahvuste liiga. See kõik on toonud kaasa olulisi majanduslikke ja sportlikke arenguid, kuigi samas kasvavad ka vajadused - nii näiteks ei kujuta ma ette, millal saab Eesti jalgpallililine infrastruktuur selliseks nagu ta peaks olema," lausus Pohlak, kes kuulub mitmesse UEFA komisjoni.

EJL tänavune eelarve on koos nimetatud rahasüstiga 11,1 miljonit eurot. Pohlaku sõnul läheb lisamiljon suure tõenäosusega investeeringuteks nimelt infrastruktuuri.