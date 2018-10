Medaliheitlus läks teravamaks: FC Flora vähendas Nõmme Kaljuga vahet

Medalinõudlejate hulka kuuluvatest meeskondadest oli täna mänguhoos FC Flora, mis suutis võõrsil 2:1 üle olla Narva Transist. Skoori tehti vaid esimesel poolajal, Flora väravad lõid 22. minutil Erik Sorga ja 42. minutil Rauno Alliku.

Floral on koos 74 punkti, millega tõusti turniiritabelis teisele kohale. Liider on 78 punktiga Nõmme Kalju, Tallinna FCI Levadial on punkte 72.

Kalju mängib homme kodus Tartu Tammekaga ja FCI Levadia samuti kodus Viljandi Tulevikuga.

Tänastes teistes mängudes tegid FC Kuressaare ja Tallinna Kalev 3:3 viigi, Paide Linnameeskond alistas 2:1 Pärnu Vapruse. Kuressaare viigistas esimesel üleminutil Sander Lahe väravast, Paide võitis Tarmo Neemelo 87. minuti tabamusest.