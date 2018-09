Mattias Käit tuli koondisse halbade uudistega: homme lendan juba Inglismaale tagasi

Teistest koondislastest paar päeva varem Tallinnasse tulnud Fulhami poolkaitsja teatas täna ajakirjanikele enne meeskonna esimest treeningut, et mängumeest temast see nädal ega ilmselt enne oktoobrikuud ei olegi.

"Seis on ausalt öeldes kehv. Hetkeseisuga tundub, et homme tuleb Inglismaale tagasi lennata. Kui tahta oktoobrikuu mängudeks terveks saada, tuleb ilmselt operatsioon ära teha. Kas see tehakse Inglismaal või kuskil mujal, on juba klubi enda otsustada," rääkis Käit.

"Olen kolm nädalat eriharjutusi teinud, aga olukord on kehvemaks läinud - valu on veel suurem ja halvem."

Koondise peatreener Martin Reim oli täna seda meelt, et ilmselt ta uut mängijat enam koosseisu ei kutsu, vaid jätkab treeninguid 23 mehega. "Natuke veel mõtleme. Vaatame, kuidas tänane trenn läheb. Meil on keskväljale võtta veel Artjom [Dmitrijev], Ilja [Antonov], Marek [Kaljumäe], vajadusel ka Kostja (Konstantin Vassiljev - toim). Ka Karol Metsa saame keskväljal kasutada. Arvan, et meil ei ole neist paremaid mängijaid võtta," sõnas Reim.

Kasutati vale operatsioonitehnikat

Käit arvab, et praeguse vigastuse põhjust peaks otsima Fulhami hooaja ettevalmistusest, mis ühelt poolt oli küll kasulik kogemus - Käit sai mängida Premier League'i tõusnud klubi põhirivistuses -, kuid teisalt väga kurnav.

"Tundub, et pre-season'ist (nii nimetakse hooaja ettevalmistavat faasi - toim) see alguse sai. Tegime päris kõvasti trenni, vahel lausa kolm korda päevas. Ükski mängija ei taha pre-season'it vahele jätte ja nii ka mina. Aga asi läks nii kaugele, et tekkis sportlase song, pidin mõne mängu valuvaigistite toel tegema. Kõigepealt hakkas tunda andma reielähendajalihas, seejärel juba kubemepiirkond..."