Inglismaa esiliigaklubi Fulhami U23 meeskonnas mängiv Eesti jalgpallikoondislane Mattias Käit on vigastustest paranenud ning teinud kaasa seitsmes järjestikuses kohtumises, tõustes üha paremasse hoogu.

"Kogu meeskond on enesekindlust täis," sõnas 18-aastane Käit Fulhami kodulehele. "Kui nii edasi läheme, on meil võimalus ka liiga võitu püüda."

Fulhami U23 meeskond on duublitest koosneva Premier League 2 teises divisjonis teisel kohal, jäädes Swanseast maha seitsme silmaga.

Käit on viimastes mängudes olnud lausa silmapaistev - viimases kohtumises kanti tema arvele võiduvärav, enne seda tegi ta ühes kohtumises eeltöö mõlemale Fulhami tabamusele. See pole märkamata jäänud ka duubeltiimi peatreeneril Peter Grantil, kes on eestlasele kiitust jaganud.

"Tunnen täpselt samamoodi nagu treener. Olen mänginud seitsmes mängus järjest ja iga korraga paremaks läinud. Minu füüsis on palju parem ning kogu mäng eesotsas söötmisega on arenenud."

Käidi järgmine mäng seisab ees esmaspäeval, kui külla sõidetakse Premier League'i meeskonna West Ham Unitedi duubeltiimile. Kohtumine peetakse hiiglaslikul Londoni olümpiastaadionil.