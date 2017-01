Inglismaal Fulhami U23 meeskonnas palliv Eesti koondislane Mattias Käit tegi esmaspäeva õhtul oma tiimi eest U23 Premier League'is kena esituse, kui tegi 2:1 võidumängus Swansea üle eeltöö mõlemale oma meeskonna tabamusele.

Koduplatsil esiti kaotusseisu jäänud Fulham tuli mängu tagasi avapoolaja lõpus, kui 42. minutil suunas Dennis Adeniran võrku 18-aastase Käidi tsenderduse.

Fulhami noored otsustasid kohtumise saatuse kümme minutit enne mängu lõppu, kui 80. minutil kukutasid Swansea kaitsjad oma karistusalas just Käidi ning George Williams penalti külmavereliselt värava keskele tõstis.

Võidu tegi väärtuslikumaks tõsiasi, et Swansea on Premier League 2-s oma grupi kindel liider 16 mängust kogutud 39 punktiga, Fulham on 29 punktiga teisel kohal.