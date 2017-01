10. novembril songaoperatsioonil käinud Mattias Käit alustas täna mängupausi järel esimest korda Fulhami U-23 jalgpallimeeskonna algkoosseisus.

Kõik 90 minutit kaasa teinud Eesti koondislane aitas oma kodumeeskonna 2:0 võiduni tabeli viimase Stoke City üle, kirjutab Soccernet.ee. Võõrustajate mõlemad väravad lõi George Williams.

Noorte Premier League'i teises divisjonis on Fulham kolmandal kohal. Kui esikoht on Swansea näol juba püüdmatus kauguses, siis teisel kohal oleva Newcastle'iga on vahe vaid üks punkt.