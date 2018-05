Mattias Käit loodab end võidelda Inglismaa kõrgliigasse tõusnud Fulhami põhikoosseisu: kõik on võimalik

Eesti võib alates järgmisest hooajast saada endale teisegi jalgpalluri Inglismaa kõrgliigasse, sest nädalavahetusel kindlustas koha tippseltskonnas Fulham, kuhu kuulub ka Šotimaal Ross Countys laenul olnud Mattias Käit.

"Fulham on nüüd tagasi Premier League'is, kus Ragnar Klavan ja kõik need superklubid on," lausus Käit intervjuus ETV hommikuprogrammile "Terevisioon", vahendab ERR Sport.

Kas ka Käit kuulub kõrgliigasse tõusnud Fulhami plaanidesse, ei oska noor poolkaitsja hetkel veel öelda. Kindlasti liitub ta tiimiga hooaega ettevalmistavas faasis. "Loodan, et hooaja ettevalmistus Fulhamis läheb hästi ja saan võidelda koha eest põhikoosseisus. Kõik on võimalik, aga sellega, et nad võitsid, tuleb nüüd Fulhamile palju raha. Eeldavasti hakkavad nad ostma ka tippmängijaid, et Premier League'is hästi hakkama saada," lisas noor eestlane.

Fulham lõpetas esiliiga põhihooaja kolmandana, mis tähendas jätkamist play-off'is. Seal alistati kõigepealt kahe mängu summas 2:1 Derby County ja otsustavas esikohakohtumises saadi 1:0 jagu Aston Villast.